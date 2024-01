Tastiera gaming meccanica DA FAVOLA al MINIMO STORICO su Amazon (22,89€)

La tastiera gaming MK60 del marchio Mars Gaming è disponibile su Amazon a 22,89 euro, il prezzo più basso di sempre. Merito dell'offerta a tempo di queste ultime ore, che prevede anche la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 7,63 euro al mese.

Dimensioni ultra-compatte, compatibilità multi-piattaforma completa e un sistema di illuminazione al top sono i principali elementi di forza di una tastiera realizzata appositamente per gli appassionati di videogiochi. Se hai un budget risicato, questa rappresenta la migliore soluzione possibile.

Tastiera Mars Gaming meccanica al prezzo più basso di sempre su Amazon

La tastiera da gioco MK60 di Mars Gaming ha una dimensione operativa minima del 60%. Nonostante questo, offre non solo una qualità superiore, ma anche le più importanti caratteristiche tecnologiche. Il layout è in italiano.

Un altro suo elemento di forza è il sistema di illuminazione LED Rainbow FRGB. Quest'ultimo offre uno 12 effetti spettacolari, al fine di offrire una personalizzazione massima. Quando si dice che una tastiera dà spettacolo.

Infine, non meno importante, la compatibilità estesa con le principali piattaforme oggi in uso. La puoi infatti usare con i PC Windows, Linux, Mac, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X-S.

Approfitta dell'offerta a tempo di Amazon sulla tastiera meccanica firmata da Mars Gaming MK60, per acquistarla al prezzo più basso di sempre. E se sei un utente Prime, non paghi nulla per la consegna.

