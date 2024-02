Tastiera e Mouse Wireless Trust Ymo per PC e Mac a soli 22,99€ su Amazon (offerta a tempo)

Il set tastiera e mouse Trust Ymo, con con layout italiano QWERTY, è in offerta a tempo su Amazon a 22,99 euro, per effetto dell'8% di sconto sul prezzo più basso recente. Inoltre, è possibile scegliere il pagamento in 5 rate a interessi zero da 4,60 euro al mese.

Il kit Trust Ymo include una tastiera wireless e un mouse, compatibili con PC Windows, Mac e Chromebook. Si tratta di una scelta ideale per quanti lavorano in casa e in ufficio, grazie ai tasti e ai pulsanti silenziosi dei due dispositivi che compongono il set.

Tastiera e mouse Trust Ymo in offerta a tempo a 22,99 euro su Amazon

Grazie al set di Trust Ymo gli utenti possono lavorare su una scrivania ordinata e senza cavi. Sia la tastiera che il mouse, infatti, utilizzano il medesimo ricevitore USB, facendo sì che il comfort sia sempre al massimo livello. E quando si è al lavoro fuori casa, è possibile riporre il ricevitore nel mouse.

Un altro punto di forza del set è l'impermeabilità ai liquidi. Sappiamo tutti quanto sia importante l'idratazione durante il lavoro: grazie alla resistenza della tastiera Ymo di Trust, bere il caffè e l'acqua mentre si è al lavoro non sarà più un problema.

Sono inoltre presenti 13 tasti funzione e multimediali, i quali offrono un grande aiuto nell'ampliare le possibilità di utilizzo della tastiera stessa. Ad esempio, sarà più semplice regolare il volume degli altoparlanti oppure aprire la calcolatrice.

La tastiera e il mouse Trust Ymo, in vendita in abbinata, sono protagonisti dell'ultima offerta a tempo di Amazon: il kit costa soli 22,99 euro (venduto e spedito da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.