Tastiera da gaming SteelSeries Apex 3 TKL gode dello sconto del 25% su Amazon

SteelSeries Apex 3 TKL offre un grande valore per il suo prezzo accessibile, grazie alle ampie opzioni di personalizzazione e all'integrazione dei media. Anche se i tasti più pesanti non faranno di voi un demone della velocità, andranno bene per i giochi occasionali, a patto che non abbiate intenzione di giocare a giochi d'azione ad alta velocità. Acquistalo su Amazon a soli 59,99€ invece di 79,99€.

Con la SteelSeries Apex 3 TKL, la linea di tastiere da gioco economiche dell'azienda acquista un design più compatto. Quando si acquista una tastiera da gioco su Amazon, potrebbe essere difficile evitare la tentazione di un modello a prezzi stracciati. La SteelSeries Apex 3 TKL è un po' più alta rispetto ad altre tastiere da gioco di dimensioni ridotte, poiché è ancora possibile accedere alla fila di funzioni in alto. È chiaro che è stata aggiunta una maggiore superficie per i movimenti del mouse senza compromettere la sensazione di spaziosità generale del piano.

Il piacere tattile è il risultato della combinazione tra la superficie liscia e l'attivazione delicata dei tasti. I tasti sono protetti da un guscio di plastica con un'ampia cornice angolata intorno alla parte superiore e inferiore. Sotto ogni tasto è presente un pannello di illuminazione RGB con 11 zone programmabili in modo indipendente. La resistenza all'acqua è il principale punto di forza dello SteelSeries Apex 3 TKL, ed è ben visibile sulla confezione. Se tenete alla vostra tranquillità e al vostro portafoglio, dovreste assolutamente investire in questo gadget, che è stato progettato per offrire la massima protezione contro le fuoriuscite accidentali.

Se siete alla ricerca di una tastiera economica per tutti i giorni che vi permetta di accedere ad alcune funzionalità del gioco con un po' più di facilità, non avete nulla da perdere se provate questa tastiera. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

