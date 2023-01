Tastiera da gaming Logitech G413 TKL SE ad un prezzo incredibile su Amazon

A causa della sua enfasi sulla semplicità e della mancanza di illuminazione RGB personalizzabile, la G413 TKL SE di Logitech si pone in netto contrasto con la maggior parte delle altre tastiere da gioco di alta qualità che, praticamente per definizione, inseriscono nel loro layout il maggior numero di funzioni extra possibile. Acquistalo su Amazon a soli 59,49€ invece di 94,99€.

Al contrario, la G413 TKL SE di Logitech sembra desiderosa di entrare in sintonia con l'attuale atmosfera finanziaria, caratterizzata da inflazione e bollette alle stelle: grazie alla sua idea di assenza di fronzoli, ha un prezzo accessibile. Il set di funzioni della Logitech G413 TKL SE è minimo come ci si aspetterebbe da una tastiera economica. Il primo inconveniente è che richiede un cavo, ma il cavo USB di quasi 2 metri dovrebbe essere sufficiente per tutti i settaggi da gaming.

La tastiera è retroilluminata, ma solo in bianco; chi crede che una tastiera da gioco non sia tale se non può essere illuminata con i colori dell'arcobaleno dovrebbe stare alla larga, poiché questa non supporta in alcun modo l'illuminazione RGB.

Inoltre, non dispone di un tastierino numerico e di alcun tipo di software di controllo. Data la scarsa qualità della maggior parte dei software di configurazione delle tastiere da gioco, questo può essere considerato un vantaggio. La G413 TKL SE è una vera e propria tastiera meccanica, ma consente solo un'opzione di interruttori, simili ai Cherry, ma non costruiti da Cherry.

La tastiera è dotata di keycaps in plastica di alta qualità, ma la sensazione generale richiede un po' di tempo per abituarsi. Sebbene i tasti siano forti e evidenti, hanno un suono vuoto piuttosto che un suono di scatto. Approfitta ora dello sconto del 37% e acquistala su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.