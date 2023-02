Tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy in sconto al 53% su Amazon

Rispetto alle tastiere da gioco più elaborate presenti sul mercato, la tastiera Logitech G213 Prodigy RGB Gaming Keyboard non spicca esattamente come un'attrazione. Il suo obiettivo dichiarato è quello di fornire i più alti standard di qualità di Logitech a un costo molto ridotto. La serie Prodigy è stata creata per offrire a chi ha un budget ridotto alcune delle caratteristiche di alto livello delle tastiere più costose. Nonostante il prezzo contenuto, la tastiera deve avere una sensazione di qualità superiore e prestazioni da tastiera da gioco. Acquistalo su Amazon a soli 41,59€ invece di 87,99€.

La Logitech G213 non fa eccezione alla regola che la tecnologia economica comporta sempre qualche sacrificio; qui non ci sono interruttori per i tasti e chi ha bisogno di interruttori meccanici, quindi, dovrebbe rivolgersi altrove. È illuminata in RGB, contiene tasti multimediali e dispone di un'impostazione che impedisce di premere il tasto Windows per errore. Anche se si tratta di una tastiera economica, Logitech la presenta con un design minimalista ed elegante. La presentazione fa sembrare che si tratti di un prodotto premium di Logitech. I quattro lati della tastiera sono tutti semplici. Il nome della tastiera, G213 Prodigy, e il logo Logitech appaiono sui lati opposti.

Il logo Logitech "G" è ben visibile nell'angolo superiore sinistro della tastiera e molte spie si trovano a destra. I blocchi della tastiera, come il blocco del numero, il blocco delle maiuscole, il blocco dello scorrimento e il blocco della modalità di gioco, sono rappresentati da queste luci. Durante l'esecuzione di un gioco, è possibile bloccare i tasti Windows dall'apertura del menu Start utilizzando il blocco finale.

Alla base della tastiera si trova un'area di presa inclinata. Due piedini in gomma e tre gommini sul fondo della tastiera garantiscono la stabilità. Approfitta ora dello sconto del 53% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.