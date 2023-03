Stai mettendo insieme i pezzi della tua postazione da gaming? Allora, oltre all'ottimo G203 Lightsync di Logitech, dovresti fare tua anche la K55 RGB PRO XT. Si tratta della tastiera da gaming a membrana di Corsair, che oggi puoi acquistare al minimo storico su Amazon approfittando dello sconto del 31%. Calcolatrice alla mano (si fa per dire...), ti viene a costare solo 54,99€.

Tastiera da gaming? Con Corsair (e Amazon) non sbagli mai

Come anticipato poco sopra, la K55RGB PRO XT è una tastiera da gaming a membrana (non meccanica, dunque). È completa di tastierino numerico sulla destra, dei tasti funzione, di pulsanti per la gestione dei contenuti multimediali (in alto a destra) e di una fila di tasti programmabili sulla sinistra pensati appositamente per le sessioni di gaming.

La retroilluminazione è di tipo RGB ed è dinamica: puoi scegliere tra dieci diversi effetti di illuminazione integrati, oppure puoi crearne uno tuo personalizzato tramite il software CORSAIR iCUE. Quest'ultimo ti serve anche per programmare i sei tasti macro (quelli a sinistra, appunto).

La tastiera da gaming di Corsair, poi, è super resistente. È certificata IP42, e questo significa che non teme l'infiltrazione di polvere e liquidi. Potrai giocare senza interruzioni, senza temere quella bibita che tieni sempre lì sulla scrivania.

All'interno della confezione trovi anche un morbido poggiapolsi in gomma. Riduce lo sforzo ed è antiscivolo, però non tutti la gradiscono, quindi Corsair ha deciso di renderla removibile. Ottima scelta.

Detto ciò, non ti resta che aggiungere al carrello la tastiera da gaming Corsair K55 RGB PRO XT. Non capita tutti i giorni di vederla a meno di 55€. Meglio approfittarne, no?

