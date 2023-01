Tastiera Corsair K55 RGB Pro XT è l'offerta del giorno su Amazon

Forse c'è ancora qualcuno che, per abitudine o per necessità, si ostina a usare una tastiera a membrana anche se una tastiera meccanica è la norma quando si parla di tastiere da gioco. Dopo aver rilasciato una serie infinita di periferiche come mouse e tastiere (per non parlare del case e dell'SSD), Corsair ha deciso saggiamente di rilasciare una nuova tastiera per soddisfare i giocatori che desiderano una tastiera silenziosa o semplicemente preferiscono non utilizzare un layout meccanico. Acquistalo su Amazon a soli 63,99€ invece di 79,99€.

Con la Corsair K55 RGB PRO XT, l'azienda americana ha voluto garantire ai fan del marchio la possibilità di mettere le mani su una tastiera a membrana con un set di funzioni completo, l'integrazione di iCUE e una struttura resistente, il tutto nel tipico stile Corsair.

Sulla parte anteriore della confezione sono ben visibili un'immagine della tastiera, il nome del prodotto e il simbolo universale della compatibilità con iCUE. Sul retro, invece, si trova un rapido riepilogo delle caratteristiche essenziali, oltre a una dichiarazione che ricorda che la tastiera è compatibile con Windows, macOS e Xbox One.

Sono stati aggiunti molti più tasti funzione alla tastiera, rendendola più grande del necessario. Nella confezione è incluso anche un poggiapolsi elegante e funzionale. Il poggiapolsi si blocca grazie a una serie di ganci in plastica semplici da agganciare e affidabili nella tenuta. Corsair rilascia regolarmente nuove versioni del suo software di gestione per tutto l'hardware disponibile. Anche in questo caso, possiamo utilizzare il software disponibile per controllare e ottimizzare i diversi tipi di illuminazione. Infatti, ci viene offerta la possibilità di migliorare il modo in cui controlliamo la K55 RGB PRO XT senza dover premere fisicamente alcun tasto.

Va da sé che il software ci permette anche di registrare macro, che possono essere molto utili nel gioco ma anche per lanciare un certo programma o impostare una sequenza di tasti per svolgere un compito specifico. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.