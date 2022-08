Tastiera Bluetooth Multidispositivo Logitech K380 in offerta speciale su Amazon

Migliora la tua esperienza al pc con la tastiera Bluetooth K380 di Logitech. Un dispositivo Bluetooth wireless compatibile con più piattaforme tra cui macOS 10.15, Windows 10, Chrome OS, iOS 11, iPadOS 13.1 e Android 7 o versioni successive, nonché con portatili Microsoft Surface. Acquistala su Amazon a soli 31,99€ invece di 51,99€.

L'elegante e compatta tastiera di colore rosa può connettersi a tre dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all'altro utilizzando i tasti di scelta rapida integrati. È alimentata da due batterie AAA e può durare fino a due anni a seconda dell'uso. I tasti di scelta rapida integrati includono le seguenti funzioni: Home, Indietro, App-switch, Menu contestuale, Easy-Switch Connect, Power: On/Off.

Puoi configurarla per l'accoppiamento con tre diversi dispositivi e premere uno dei pulsanti chiamati "Easy-Switch" nell'angolo in alto a sinistra della tastiera per passare da uno all'altro. L'accoppiamento funziona per una grande varietà di dispositivi: è stato testato su iPhone 5S, iPhone 6, Samsung Galaxy S6, iPad Air, MacBook Air, laptop e Chromebook Asus. La K380 è la versione più piccola della serie K, ma i tasti hanno un'azione più fluida e sono più silenziosi, ideali quindi per la digitazione in luoghi silenziosi come in ufficio. Approfitta dello sconto incredibile su Amazon del 38% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.