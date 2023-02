Tastiera bluetooth Logitech Keys-To-Go ad un prezzo incredibile su Amazon

La tastiera Logitech Keys-to-Go Keyboard è un accessorio che trasforma la vostra Apple TV, iPad, iPhone ed altri dispositivi in un comodo device da lavoro. Grazie alle sue dimensioni ridotte e al peso contenuto, è possibile portarla ovunque. La tastiera Keys-to-Go è stata consegnata in una semplice scatola di cartone. Acquistalo su Amazon a soli 47,11€ invece di 71,99€.

In termini di mobilità, la tastiera è esattamente ciò che dichiara di essere. Molto simile in larghezza all'iPad Air ma un po' più corta in lunghezza, questo prodotto è sottile ed elegante. La sua forma la rende facile da tenere con una sola mano. Il suo design leggero è un vantaggio, ma è anche sorprendentemente robusto. Inoltre, la tastiera Keys-to-Go è rivestita di un materiale resistente all'acqua e può essere pulita da briciole e macchie.

Con questa tastiera è possibile utilizzare due mani contemporaneamente per digitare con la stessa efficienza di un computer desktop o portatile. Inoltre, è dotata di un supporto che può essere inclinato per adattarsi alle diverse preferenze di visualizzazione. Di conseguenza, due persone possono lavorare contemporaneamente su un tablet. Go si sincronizza facilmente con i dispositivi iOS (iPhone, iPad, AppleTV e altri) e Android. Grazie al Bluetooth, può essere configurato in pochi secondi e consente di inviare messaggi in mobilità senza problemi.

In ogni caso, la conversione del tablet in un computer portatile vi consentirà di utilizzare la tastiera in qualsiasi momento. Potrebbe anche rendere più facile rimanere seduti mentre si guardano i propri programmi preferiti in televisione. La tastiera non è solo funzionale e facile da usare, ma ha anche un design elegante.

Secondo Logitech, si tratta di una digitazione silenziosa poiché elimina la necessità di alzare la voce durante la digitazione. È stato progettato per offrire una piacevole esperienza di digitazione. La tastiera non è fragile; è realizzata con materiali robusti e fornisce un feedback tattile. Ad ogni pressione corrisponde un rimbalzo soddisfacente e i risultati sono sempre precisi e rapidi. Inoltre, vanta una fila dedicata di tasti di scelta rapida e di tasti funzione per tutte le operazioni preferite. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.