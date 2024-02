Tastiera ASUS ROG Falchion ora tua in OFFERTISSIMA con 35€ IN MENO!

Quando c'è da tirare fuori gli artigli in campo tecnologico, soprattutto negli accessori da gaming, ASUS ROG sa il fatto suo, e se sei alla ricerca di un oggetto che ti faccia felice per performare al meglio, quello perfetto per te è a portata di click! Stiamo parlando della tastiera ASUS ROG Falchion da oggi in offertissima su Amazon.

Infatti su Amazon da oggi puoi acquistare in offerta con pochi click la tastiera meccanica ASUS ROG Falchion a soli 133,54€, con uno sconto dell'11% sul prezzo più basso recente, ma ben 35€ circa in meno rispetto al prezzo di listino!

Mostrare gli artigli con ASUS ROG

Questa tastiera da gaming presenta un design compatto a 68 tasti, che consente di avere più spazio per muovere il mouse e migliorando la tua esperienza di gioco. Non solo estetica, ma anche performance: la connessione wireless 2.4 GHz a bassa latenza (1ms) e la batteria a lunga durata di 450 ore offrono stabilità e longevità, entrambe cose fondamentali di cui i gamer hanno bisogno.

Date le sue dimensioni ridotte, una delle feature migliori della tastiera meccanica ASUS ROG Falchion è la sua portatilità, esaltata ancora di più con l'innovativa custodia, che i permetterà di portarla ovunque senza preoccuparti di rovinarla. Il feeling è ottimo grazie agli switch meccanici Cherry MX.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.