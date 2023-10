Tastiera Apple Magic Keyboard in offerta a 130 euro su Amazon (-18%)

La Magic Keyboard è la tastiera ufficiale di Apple che si abbina al Mac in automatico. Quest'oggi è in offerta su Amazon a 130 euro, per effetto dello sconto del 18% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Si tratta di un ottimo prezzo, dato che ti consente di risparmiare 29 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che non pagano nulla per le spese di spedizione.

Tastiera Magic Keyboard di Apple in sconto del 18% su Amazon

Uno dei principali punti di forza della Magic Keyboard di Apple è la sua comodità, di gran lunga superiore rispetto a quella delle tastiere concorrenti. Ottima anche la risposta a ogni tocco, sempre precisa e veloce.

Un altro elemento che consente alla tastiera di Apple di distinguersi dalle altre è l'autonomia di almeno un mese, grazie all'ottimo lavoro compiuto dagli ingegneri dell'azienda di Cupertino sulla batteria integrata.

Incluso nella confezione trovi anche un cavo da USB-C a Lightning, che ti permette di collegare la tastiera e ricaricarla tramite la porta USB-C del Mac.

Magic Keyboard è compatibile con i Mac che hanno a bordo macOS 11.3 o versioni successive, iPad aggiornati ad almeno iPadOS 14.5 e iPhone e iPod touch con iOS 14.5 o successive.

Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon sulla tastiera Magic Keyboard di Apple, in modo da beneficiare del 18% di sconto. In più non paghi nulla per le spese di spedizione, interamente a carico di Amazon.

