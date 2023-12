Tastiera Apple Magic ad un PREZZO SCONTATO su Amazon!

Usi il pc tante ore al giorno? Sappi che è molto importante dotarsi degli strumenti giusti non solo per avere il massimo del comfort ma anche per la salute delle proprie mani e per prevenire brutti fastidi! Poi se sei anche un grande estimatore dei dispositivi Apple abbiamo proprio scovato qualcosa di perfetto per te! Su Amazon trovi la fantastica tastiera Apple Magic Keyboard con Touch ID ad un prezzo scontato!

La fantastica e inimitabile tastiera firmata Apple oggi è tua a soli 150,99 euro!

Non solo acquisti un prodotto Apple ad un prezzo speciale che non trovi in store o su altri siti ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili, ovviamente a tasso zero. In questo modo Amazon ti consente di iniziare ad usare la tua nuovissima tastiera Apple già da domani ma di pagarla con tutta calma. In più se sei cliente Prime la ricevi praticamente entro 24 ore dal tuo ordine.

Tastiera Apple Magic Keyboard con Touch ID: un vero sogno!

Si tratta di una tastiera wireless e ricaricabile. La Magic Keyboard con Touch ID si connette in wireless al tuo Mac via Bluetooth. E grazie alla batteria interna ricaricabile, non ci sono pile da cambiare.

Ovviamente è compatibile con tutti i Mac dotati di Chip Apple. Si abbina automaticamente al tuo Mac con chip Apple, così puoi metterti subito al lavoro. Vedi l’elenco dei dispositivi compatibili qui sopra. Evolutissima, la tastiera Magic è davvero comoda e risponde in modo preciso a ogni tuo tocco. Il Touch ID è il modo più semplice, veloce e sicuro per sbloccare il Mac e accedere a siti web e app.

Hai a tua disposizione ben un mese di autonomia. La batteria integrata dura così tanto che passerà almeno un mese prima di doverla ricaricare. In dotazione c’è anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per collegarla e ricaricarla tramite la porta USB-C del Mac.

Requisiti di sistema: richiede un Mac con chip Apple e macOS 11.4 o successivo.

Prendila adesso su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.