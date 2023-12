Tastiera Acer Nitro ora a META' PREZZO su Amazon!

Se sei alla ricerca di un'ottima tastiera ti trovi esattamente nel posto giusto. Oggi su Amazon puoi acquistare la tastiera Acer Nitro e grazie allo sconto esclusivo del 49% pagarla praticamente la metà del suo attuale costo di mercato.

Approfittane subito!

Dal prezzo di mercato di 55 euro tu adesso la paghi solamente 28 euro!

Tastiera Acer Nitro: retroilluminata con 3 zone, 4 livelli di luminosità e 3 modalità preimpostate

Controllo totale dell'illuminazione con 3 zone, 4 livelli di luminosità e 3 modalità preimpostate. Questa tastiera è facile da trasportare e lascia spazio per l'uso del mouse. Inoltre è fatta in modo da evitare di urtare il bordo della tastiera durante il gioco. La tastiera con form factor dell'80% offre maggior spazio per l'utilizzo del mouse.

E poi è una garanzia di precisione, con l'anti-ghosting per 19 tasti (e 5 milioni di battute valutate), eviterai quelle situazioni terribili in cui una pressione mancata potrebbe essere la morte di un compagno di squadra

Prendila ora su Amazon!

