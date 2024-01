Tasso di interesse al 4% e nessun vincolo con Conto Arancio: scopri come

Il settore dei conti deposito è sempre foriero di interessanti opportunità per aumentare i risparmi degli utenti. Conto Arancio di ING, in tal senso, è una delle soluzioni da pendere in considerazione, grazie al tasso di interesse al 4% per 12 mesi.

Conto Arancio: tasso di interesse senza paragoni

Conto Arancio di ING, per attirare nuovi clienti, ha pensato di alzare il tasso di interesse al 4% annuo lordo sul denaro depositato. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, soprattutto perché altre banche non arrivano a offrire tanto.

Questa “promo” è riservata ai risparmiatori che apriranno il conto deposito entro il 27 gennaio 2024. Il capitale massimo depositale è di 100.000 euro.

L’accredito degli interessi avviene direttamente sul Conto Arancio alla fine dell’anno oppure al momento della chiusura del conto. I rendimenti sono quindi davvero elevati.

Conto Arancio, diversamente da altri conti deposito, mostra un tratto distintivo: l’elevata flessibilità. Ciò vuol dire che sia i depositi che i prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, con gli interessi accumulati che restano invariati.

Una caratteristica questa che permette ai risparmiatori una gestione “tranquilla” del proprio denaro in base alle esigenze personali, senza quindi le solite preoccupazioni legate a vincoli o penalità.

Insomma, tutto questo trasforma il Conto Arancio nel mezzo di risparmio ideale per coloro che desiderano un certo equilibrio tra flessibilità e rendimento.

Non ci sonno costi aggiuntivi legati all’apertura, alla gestione, al trasferimento o alla chiusura del conto. Le sorprese sgradite sono soltanto un lontano ricordo con questo conto deposito.

A livello prettamente informatico, gestire il denaro con il Conto Arancio è semplice grazie a un’interfaccia intuitiva dell’app, a cui si aggiunge una procedura di apertura conto molto rapida.

Nonostante sia un conto deposito, l’opzione resta affidabile per via della solidità. Scegliere Conto Arancio significa risparmiare in modo sicuro.

