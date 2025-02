TaskExplorer: gestore di processi open source per Windows

TaskExplorer è uno strumento di gestione dei processi (o Task Manager) con cui monitorare applicazioni in esecuzione e accedere a dettagli sulle loro attività. L'interfaccia è ottimizzata per garantire velocità elevata e offre dati in tempo reale sui processi con un'interazione minima. A differenza di altri gestori che richiedono l'apertura di più finestre o sottomenu, TaskExplorer presenta le informazioni più rilevanti in pannelli facilmente accessibili.

Come funziona TaskExplorer

Una volta selezionato un processo, i dettagli vengono visualizzati nella metà inferiore dello schermo e si può navigare tra i dati con i tasti freccia. Il refresh dinamico permette di osservare le modifiche in tempo reale e offre una visione chiara delle prestazioni e del comportamento del sistema.

Tra le funzionalità di TaskExplorer troviamo il Thread Panel che mostra una traccia dello stack per il thread selezionato e approfondimenti sulle azioni correnti di un'applicazione. Questo è utile per diagnosticare deadlock o colli di bottiglia nelle prestazioni. Il Memory Panel consente di visualizzare ed editare la memoria di un processo e presenta un editor di memoria con ricerca delle stringhe. Nel pannello degli Handle vengono mostrati invece tutti gli handle aperti, inclusi nomi dei file, posizioni correnti dei file e dimensioni.

Il pannello Socket è dedicato a connessioni o socket aperti, con informazioni sul tasso di trasferimento dei dati. Include anche un'opzione per mostrare connessioni UDP e monitorare comunicazioni di rete. Il pannello dei Moduli elenca tutte le DLL caricate e i file mappati in memoria, con la possibilità di scaricare o iniettare librerie. TaskExplorer include poi vari altri pannelli tra cui Token, Ambiente, Finestre e GDI e .NET.

Con un doppio clic su un processo è possibile aprire in una finestra separata i pannelli per le informazioni sui Task. Ciò consente l'ispezione simultanea di più processi. Il monitoraggio del sistema comprende grafici che mostrano l'utilizzo in tempo reale di CPU, traffico di rete e accesso al disco. Sono inoltre visibili tutti i file e socket aperti per controllare i servizi di sistema, driver inclusi. Pannelli di performance dedicati a CPU, Memoria, I/O, Rete e risorse GPU offrono infine dei grafici dettagliati

Pensato per Windows ma presto anche su Linux

TaskExplorer è compatibile con Windows 7 o versioni successive, sia su sistemi a 32 bit che a 64 bit. Viene sviluppato con il framework Qt e dispone di un'interfaccia utente cross-platform con un porting Linux già in programma. Su Windows, Task Explorer sfrutta la libreria Process Hacker e utilizza una versione compilata su misura del driver systeminformer.sys .