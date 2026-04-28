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Tariffe luce e gas convenienti a prezzo bloccato: Octopus in prima linea

Con la sua offerta Octopus Fissa 12M: ecco le tariffe luce e gas valide fino a questo mercoledì 29 aprile 2026.
Tariffe luce e gas convenienti a prezzo bloccato: Octopus in prima linea
Con la sua offerta Octopus Fissa 12M: ecco le tariffe luce e gas valide fino a questo mercoledì 29 aprile 2026.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 apr 2026
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Gli utenti alla ricerca di tariffe luce e gas convenienti, ancora meglio se a prezzo bloccato, trovano in Octopus un valido alleato. Il merito è dell'offerta Octopus Fissa 12M, che oltre a proporre prezzi concorrenziali rispetto agli altri fornitori del mercato libero italiano consente di bloccare il costo della materia prima per un anno di fila, indipendentemente da ciò che accade in Italia e all'estero.

Fino al 29 aprile è possibile approfittare delle seguenti tariffe: 0,1232 euro/kWh per la luce e 0,475 euro/Smc per il gas. Vi confermiamo che sono due tra le tariffe più basse del mercato libero, con il prezzo che resterà lo stesso per dodici mesi consecutivi.

Pagina offerta Octopus

octopus tariffe fino al 29 aprile

Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus

Ecco una panoramica completa delle nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo bloccato di Octopus, valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 29 aprile.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1232 euro/kWh: costo della materia prima Luce (resterà uguale per dodici mesi di fila)
  • 6 euro al mese: quota di commercializzazione (72 euro all'anno)

Gas

  • 0,475 euro/Smc: costo della materia prima Gas (resterà uguale per dodici mesi di fila)
  • 7 euro al mese: quota di commercializzazione (84 euro all'anno)

L'importo della bolletta si compone anche dei costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, le spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Aggiungiamo infine che una volta conclusi i primi dodici mesi si può richiedere la tariffa più bassa dell'offerta a prezzo fisso, per estendere così il risparmio per un ulteriore anno.

Pagina offerta Octopus

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