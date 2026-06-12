Tariffe bloccate per un anno: la contromossa di Octopus Energy contro i rincari estivi

Sottoscrivendo l'offerta Octopus Fissa 12M entro la scadenza del 17 giugno 2026 ti garantirai una protezione immediata contro le impennate dei costi energetici, bloccando la materia prima luce a 0,1298 €/kWh e il gas a 0,49 €/Smc per un intero anno. A questi dovrai aggiungere la quota fissa di commercializzazione che è pari a 6 euro al mese per l'energia elettrica e 7 euro al mese per il gas.

L'offerta prevede l'erogazione di energia elettrica totalmente sostenibile, ricavata da fonti rinnovabili tracciate e senza alcun rincaro economico, a cui affiancare una trasparenza strutturale che inserisce le perdite di rete già nel prezzo finale al consumo, senza ricalcoli ulteriori. Il contratto è privo di penali di recesso o costi nascosti di uscita, quindi potrai gestire la fornitura in totale autonomia.

Al termine del periodo preso in considerazione, infatti, potrai rinnovare con un piano bloccato o passare a un profilo indicizzato in base alle tue esigenze di risparmio. Naturalmente, va ricordato che l'azione di congelamento tariffario si applica alla componente energetica e alla quota di commercializzazione definite da Octopus. Altre voci di spesa inevitabili come l'IVA, le accise territoriali, i costi di trasporto dell'energia e gli oneri di sistema rimangono sotto il controllo esclusivo di ARERA, il che significa che l'importo totale della bolletta potrà subire piccole variazioni istituzionali indipendenti dal fornitore.

In ogni caso, per eliminare le sorprese da rincari energetici improvvisi è l'offerta perfetta: hai tempo fino al 17 giugno per avviare la procedura di cambio fornitore online.

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