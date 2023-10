Tariffa pazzesca Ho. Mobile: meno di 8€/mese per 180 GB

L'operatore Ho. Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta che potrebbe suscitare il vostro interesse. Il gestore, che si avvale della rete Vodafone, ha rinnovato le sue tariffe e propone ora una promozione eccezionale.

In particolare, coloro che effettueranno il passaggio all'operatore da un gestore virtuale selezionato potranno usufruire di un'offerta straordinaria.

Attivando questa promozione, sarà possibile beneficiare di messaggi illimitati, chiamate senza limiti e 180 GB di traffico dati al prezzo incredibile di 7,99€.

È importante sottolineare che l'attivazione della promozione non comporta alcun costo aggiuntivo e può essere effettuata comodamente online tramite il sito ufficiale.

A differenza di altri competitor, questa offerta non presenta vincoli o costi nascosti. Il passaggio all'operatore è semplice e veloce e ti invitiamo a scoprire come procedere.

Offerta Ho. Mobile: perché è importante attivarla?

L’ultima offerta di Ho. Mobile prevede minuti e messaggi illimitati, oltre a 180 GB di traffico dati per la navigazione online fino a 30 Mbps sia in download che in upload.

Grazie alla collaborazione con la rete Vodafone, la copertura dell'offerta è estesa su tutto il territorio italiano.

Inoltre, in caso di esaurimento dei GB disponibili durante il mese, il conteggio riparte e otterrai ulteriori 180 GB al prezzo di soli 2,99€.

Con questa promozione pagherai soltanto 7,99 euro al mese, tariffa che ti verrà addebitata sul tuo credito residuo. A quanto ammonta quindi il costo iniziale per attivare l’offerta? 8 euro, che coprirà l’intero mese.

Puoi aderire a questa promo in portabilità soltanto se proviene da Iliad, Fastweb, Spusu, Rabona, Poste Mobile, Kena, Tiscali ed altri provider virtuali.

Per attivare l’offerta, devi entrare nel sito web di Ho. Mobile e seguire la procedura. La SIM ti verrà consegnata all’indirizzo che inserisci senza pagare spese di spedizione e altro.

In alternativa, puoi optare per il ritiro presso uno dei numerosi punti vendita. Nel caso in cui hai difficoltà durante la procedura online, ti verranno forniti i contatti necessari per rivolgerti a un operatore che ti assisterà durante la procedura di attivazione.

