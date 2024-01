Tappetino Razer Goliathus Chroma Extended: OFFERTISSIMA su Amazon!

Cosa c'è di più comodo di un tappetino che allo stesso tempo ti garantisca comodità per i polsi, l'antiscivolo, delle luci RGB, e tutta la qualità di RAZER? Probabilmente nulla, se la tua volontà è quella di avere la composizione perfetta per la tua postazione per PC da gaming. Se ti manca un prodotto del genere, sappi che proprio da oggi hai l'occasione d'oro per aggiudicartene uno a un prezzo più basso!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il tappetino Razer Goliathus Chroma Extended a soli 49,99€, con uno sconto di ben 25€ sul prezzo originale del prodotto!

Comodo e stiloso, il tappetino da gaming migliore!

Questo portento sfrutta la Tecnologia Razer Chroma Con 16,8 milioni di opzioni di colore personalizzabili, ed è creato con una superficie in tessuto a microtrama per stili di gioco incentrati sulla velocità e sul controllo, garantendoti il perfetto equilibrio.

Il tappetino Razer Goliathus Chroma è ottimizzato per qualsiasi impostazione di sensibilità, e il sensore assicura reattività e performance. La base è in gomma antiscivolo, che gli permette di rimanere saldo e inamovibile davanti a tutti gli spostamenti!

