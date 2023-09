Usare il pc per lungo periodo significa, di conseguenza, anche usare per lungo tempo il mouse. Abbiamo scovato qualcosa che renderà il suo utilizzo più comodo, confortevole e anche più bello. Oggi su Amazon puoi acquistare il tappetino mouse da gioco retroilluminato LeadsaiL e pagarlo solamente 14,80 euro.

Realizzato in gomma risulta impermeabile e antiscivolo. Grazie a tali caratteristiche migliora nettamente sia la precisione che la velocità del tuo mouse. In più con ben 12 colorazioni di luce renderà la tua scrivania decisamente più bella.

Tappetino mouse LeadsaiL: impermeabile, antiscivolo e super colorato

Le dimensioni di questo tappetino risulta ottimali, pari a 80x30 centimetri sono perfette per qualsiasi tipo di scrivania o superficie. Puoi controllare il mouse liberamente sul desktop e hai a tua disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo laptop.

A tua disposizione anche ben 12 modalità di illuminazione adatte e piacevolmente luminose che forniscono un'atmosfera distintiva durante il gioco o il lavoro, 9 colori e 3 modalità dinamiche. La funzione di memoria consente di mantenere l'ultima impostazione alla successiva accensione. Con un'ombreggiatura densa e una base in gomma naturale antiscivolo, il tappetino per mouse LeadsaiL afferrare saldamente tutto quello che poggi sopra di esso. Materiale morbido di alta qualità per il tuo comfort e un buon controllo del mouse.

Al tempo stesso però la superficie liscia consente un movimento più preciso del mouse, progettato con materiale intrecciato in fibra ultrafine. Ottimizzato per movimenti rapidi mantenendo velocità e controllo eccellenti mentre lavori o giochi. Previene efficacemente i danni accidentali dovuti alla fuoriuscita di liquidi. Quando il liquido schizza sul tappetino forma delle goccioline d'acqua che scivoleranno verso il basso. Risulta così facilissimo da pulire.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo bassissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.