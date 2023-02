Tappetino Gaming RGB Peakness: disponibile su Amazon a SOLI 14,10 Euro

Ampiezza, comodità, libertà di manovra, e molto altro, sono tra tutte quelle cose che potrebbero passare in secondo piano, ma che in realtà sono molto importanti quando ci si trova al computer, e questo vale anche per il mouse, per lo scivolamento, e per dove poggiamo i polsi. Per offrire tutto con un unico prodotto, tempo fa nascevano i tappetoni per mouse, ai quali sono state aggiunte sempre più caratteristiche per aumentare comfort e stile, come la morbidezza e le luci RGB. Questo vale anche per il tappetone impermeabile e antiscivolo di Peakness.

Se stavate aspettando un'occasione per acquistare un prodotto simile, sappiate che da oggi il tappetino mouse gaming RGB Peakness è disponibile su Amazon in offerta a soli 14,10€, con uno sconto del 29%.

Tappetone Gaming RGB Peakness: illuminazione e comfort

Come già detto, un prodotto di questo tipo è a dir poco indispensabile nelle postazioni PC di oggi, un prodotto che riesce a fornire la giusta dose di comfort ai polsi, e un corretto scivolamento del mouse, senza dimenticarci dello stile delle luci RGB (utili anche per vedere tutto il resto delle cose sulla scrivania).

Questo tappetone Gaming RGB di Peakness nello specifico, possiede 14 modalità di illuminazione RGB, di cui 8 statiche e 6 dinamiche. Il prodotto è inoltre impermeabile e antiscivolo, così da rimanere saldo nella posizione in cui lo posizionerete. Inoltre, è Plug and Play, quindi potrete semplicemente collegarlo tramite USB senza il bisogno di installare driver.

