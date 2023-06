Tanto spazio a un prezzo OTTIMO con l'Hard Disk Toshiba da 1TB

Lo spazio di archiviazione è a dir poco fondamentale, soprattutto in un periodo in cui - insieme alla qualità - la dimensione dei file è aumentata a dismisura, che siano foto, video giochi e così via. Ebbene, se stai cercando ulteriore spazio, la tua occasione è arrivata con l'Hard Disk Esterno di Toshiba da 1TB!

Da oggi puoi ottenere in offerta su eBay proprio l'Hard Disk Esterno Canvio Basics di Toshiba da 1TB a soli 39,99€, con uno sconto del 32% e un risparmio per te di circa 19,00€.

Estendi le tue possibilità con l'hard disk Toshiba

Stiamo parlando di un prodotto che ti permetterà di estendere lo spazio del tuo PC e non solo di ben 1TB. Piccolo e versatile grazie alle sue dimensioni compatte, potrai portarlo ovunque senza difficoltà, e usufruirne semplicemente grazie all'interfaccia USB.

L'Hard Disk Esterno Canvio Basics di Toshiba da 1TB è l'offerta che ti serve per viaggiare più in tranquillità, magari per contenere foto e video registrati durante l'estate, o per portare con te musica e film da riprodurre comodamente sdraiato in riva al mare o sul prato.

