Tanti km in auto per lavoro? Risparmia sul carburante con carta UTA

Rifornimento semplice e veloce, risparmio garantito: scopri la carta carburante UTA, il tuo compagno di viaggio ideale che non solo ti offre la massima flessibilità di rifornimento in oltre 9.500 stazioni di servizio in tutta Italia, ma anche il recupero agevolato dell'IVA.

Più di ventimila tra PMI, grandi aziende e titolari di Partita IVA già scelgono UTA per i loro rifornimenti giornalieri. E non è un caso: grazie a questa carta di Edenred hai la libertà di scegliere tra più di cinquanta marchi, compresi alcuni tra i più noti - come Eni, Q8, IP e Tamoil. In città o in autostrada, troverai sempre una stazione di servizio convenzionata con UTA pronta ad accoglierti.

Ma ecco il segreto del risparmio: UTA è convenzionata anche con le pompe bianche, così puoi fare rifornimento nelle stazioni più convenienti e risparmiare sulla benzina. La fatturazione è al 100% elettronica e riceverai una pratica riassuntiva di tutte le tue transazioni che potrai saldare a consumo, rendendo così il recupero dell'IVA e la deducibilità dei costi del carburante ancora più facili e immediati.

Usa l'app per tenere traccia di tutto

Come richiedere la carta carburante UTA? Basta collegarsi a questo link e inserire i propri dati per essere contattato senza costo o impegno da un consulente dedicato, che ti spiegherà tutto quello che c'è da sapere. Una volta richiesta e ricevuta la tua carta UTA, potrai dire addio ai pagamenti in contatti a favore di una soluzione molto più conveniente per la tua azienda.

Attraverso l'applicazione dedicata Edenred UTA potrai tenere traccia di tutte le tue spese, accedere allo storico rifornimenti e trovare il distributore convenzionato più vicino a te, con tanto di prezzi e percorso più veloce. Insomma: la carta carburante UTA è un supporto indispensabile per ogni professionista che macina tanti chilometri in auto per lavoro e vuole risparmiare sul carburante.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.