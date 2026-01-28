Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Tanti giga, zero vincoli: 450 GB a 9,99€ al mese con Kena Mobile
Fino a 450 GB in 5G a 9,99€ al mese, minuti illimitati, zero costi di attivazione e massima libertà con l’offerta Kena Mobile.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 28 gen 2026
Kena Mobile lancia una nuova offerta pensata per chi usa lo smartphone in modo intenso, tra streaming video, social network, lavoro in mobilità, hotspot e intrattenimento. L'offerta include fino a 450GB con soli  9,99 euro al mese e non prevede costi di attivazione.

L'offerta in dettaglio

In dettaglio il pacchetto di Kena Mobile include  350 GB al mese, che aumentano a 450 se si attiva la ricarica automatica. A questo si aggiungono minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, completando una proposta equilibrata e adatta a molti. Il tutto al prezzo fisso di 9,99 euro al mese.

Uno dei punti di forza dell’offerta è l’assenza totale di costi iniziali. Attivazione, SIM e consegna sono completamente gratuite, un dettaglio che rende il passaggio a Kena semplice e immediato. Non ci sono vincoli, penali o costi nascosti: se un giorno si decide di cambiare, lo si fa in piena libertà.

Dal punto di vista della rete, l’offerta sfrutta la copertura 5G fino a 250 Mbps, appoggiandosi all’infrastruttura TIM, che garantisce una copertura pari al 99% della popolazione italiana. Questo significa navigare in modo stabile e veloce praticamente ovunque, dalle grandi città ai centri più piccoli.

Gestione semplice tramite App

La gestione dell’offerta avviene in modo semplice e intuitivo grazie all’App Kena Mobile, che permette di controllare giga, credito, rinnovi e persino più linee con pochi tocchi. In più, con la ricarica automatica si eliminano definitivamente le preoccupazioni legate alle scadenze, mantenendo sempre attiva l’offerta e beneficiando del massimo dei giga disponibili.

L’offerta di Kena Mobile rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto. Un equilibrio riuscito tra quantità, qualità e libertà, che rende Kena una scelta sempre più competitiva nel mondo del mobile. Per conoscere tutte le offerte disponibili di Kena Mobile clicca qui.

