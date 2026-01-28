Tanti giga, zero vincoli: 450 GB a 9,99€ al mese con Kena Mobile

Kena Mobile lancia una nuova offerta pensata per chi usa lo smartphone in modo intenso, tra streaming video, social network, lavoro in mobilità, hotspot e intrattenimento. L'offerta include fino a 450GB con soli 9,99 euro al mese e non prevede costi di attivazione.
In dettaglio il pacchetto di Kena Mobile include 350 GB al mese, che aumentano a 450 se si attiva la ricarica automatica. A questo si aggiungono minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, completando una proposta equilibrata e adatta a molti. Il tutto al prezzo fisso di 9,99 euro al mese.
Uno dei punti di forza dell’offerta è l’assenza totale di costi iniziali. Attivazione, SIM e consegna sono completamente gratuite, un dettaglio che rende il passaggio a Kena semplice e immediato. Non ci sono vincoli, penali o costi nascosti: se un giorno si decide di cambiare, lo si fa in piena libertà.
Dal punto di vista della rete, l’offerta sfrutta la copertura 5G fino a 250 Mbps, appoggiandosi all’infrastruttura TIM, che garantisce una copertura pari al 99% della popolazione italiana. Questo significa navigare in modo stabile e veloce praticamente ovunque, dalle grandi città ai centri più piccoli.
Gestione semplice tramite App
La gestione dell’offerta avviene in modo semplice e intuitivo grazie all’App Kena Mobile, che permette di controllare giga, credito, rinnovi e persino più linee con pochi tocchi. In più, con la ricarica automatica si eliminano definitivamente le preoccupazioni legate alle scadenze, mantenendo sempre attiva l’offerta e beneficiando del massimo dei giga disponibili.
L’offerta di Kena Mobile rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto. Un equilibrio riuscito tra quantità, qualità e libertà, che rende Kena una scelta sempre più competitiva nel mondo del mobile. Per conoscere tutte le offerte disponibili di Kena Mobile clicca qui.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
