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Tanti Giga in 5G a meno di 10 €/mese con Iliad: c'è anche lo sconto sulla fibra

Con Iliad è possibile accedere a un'offerta a meno di 10 euro al mese con tanti Giga in 5G: per gli utenti c'è anche lo sconto sulla fibra.
Tanti Giga in 5G a meno di 10 €/mese con Iliad: c'è anche lo sconto sulla fibra
Con Iliad è possibile accedere a un'offerta a meno di 10 euro al mese con tanti Giga in 5G: per gli utenti c'è anche lo sconto sulla fibra.
Davide Raia
Pubblicato il 9 apr 2026
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È il momento giusto per passare a Iliad: l'operatore propone oggi un'ottima offerta per tutti i nuovi utenti come Giga 200. Si tratta di una tariffa che include tanti Giga in 5G a meno di 10 euro al mese. L'offerta, inoltre, garantisce uno sconto sulla fibra ottica che sarà attivabile con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese. Come per tutte le offerte, il prezzo è fisso per sempre. Per accedere alle offerte dell'operatore basta raggiungere il sito ufficiale di Iliad.

Accedi qui alle offerte di Iliad

iliad giga 200

Cosa prevede l'offerta di Iliad

L'offerta di Iliad da scegliere oggi è Giga 200. La tariffa con minuti e SMS illimitati oltre a minuti illimitati dall'Italia verso l'estero (sono inclusi diverse destinazioni internazionali). Per quanto riguarda il traffico dati, invece, troviamo 200 GB in 4G e 5G. In roaming UE è possibile sfruttare minuti e SMS illimitati oltre a 15 GB di traffico dati.

La promo prevede un costo di 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L'offerta in questione è attivabile con o senza portabilità da un altro operatore. Non ci sono vincoli e non ci sono costi nascosti. Gli utenti hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate con anticipo zero (a scelta tra iph

Da segnalare che ci sono due vantaggi aggiuntivi:

  • è possibile entrare in un Iliadclub, gruppo di SIM creabile dal titolare di un'offerta di rete fissa, e ottenere 500 GB al mese senza costi aggiuntivi
  • con Giga 200 è possibile attivare la fibra ottica Iliad con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum

Per accedere alle promozioni basta raggiungere il sito ufficiale di Iliad. L'offerta mobile può essere attivata anche con una eSIM, in sostituzione della SIM card tradizionale.

Accedi qui alle offerte di Iliad

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