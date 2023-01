Tales of Arise per PlayStation 4 gode di uno sconto del 25% su Amazon

Per soddisfare le esigenze sia dei nuovi arrivati che dei giocatori di vecchia data, i JRPG si sono adattati nel corso del tempo. Dahna, l'ambientazione di Tales of Arise, è un mondo maledetto in cui la popolazione indigena (i Dahnan) è oppressa dall'invasione dei Renan, che provengono dal pianeta Lenegis. I Dahnan sono normalmente in fondo alla struttura delle classi sociali, anche se le loro condizioni variano molto tra i cinque regni. Acquistalo su Amazon a soli 29,98€ invece di 39,98€.

Il protagonista, un Dahnan schiavizzato che vive nel regno di Calaglia, è il primo a rivelare questa informazione. Non sembra esserci una spiegazione razionale per la sua esistenza. Non solo è invulnerabile al dolore, ma ha anche una maschera di ferro che non sceglie di indossare. Il suo vero nome è Alphen, ma soffre di amnesia e usa una maschera per nascondere la sua identità da quando ha memoria. Il terribile trattamento ricevuto come schiavo provoca in Alphen un forte conflitto interiore, che viene messo in forte contrasto quando incontra la misteriosa e gelida Shionne.

La trama si infittisce man mano che altre persone entrano nella storia. Gli attacchi boost, che si eseguono premendo il D-pad in un certo ordine, sono uno dei meccanismi più caratteristici del gioco. Il valore principale di queste tecniche è la loro capacità di contrastare determinati avversari. La strategia di risposta dell'IA può essere modificata all'interno del menu di combattimento, consentendo un elevato grado di personalizzazione. Il gioco mantiene un delicato equilibrio, in modo che negli incontri più pericolosi gli eventuali insuccessi siano dovuti a voi e non all'IA.

Oltre ai combattimenti, il ciclo di gioco è arricchito da altre attività interessanti, tra cui la creazioni di accessori, la cucina, l'agricoltura e la pesca (che compare solo alla fine del gioco). Purtroppo, Tales of Arise non ha molti dungeon. I dungeon sono belli da vedere, ma non presentano problemi e per lo più sono solo vicoli ciechi con ricchezze. Di conseguenza, sono solo uno spettacolo piuttosto che un vero valore.

Uno dei tanti punti di forza di Arise è l'eccellente colonna sonora e la presentazione visiva. Esse emanano una grandezza aspirazionale e contribuiscono a rendere il viaggio magnifico, diventando più grandioso man mano che si procede.

