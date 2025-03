Tails 6.13 offre Tor Browser aggiornato e migliore gestione Wi-Fi

Negli ultimi giorni, Mozilla e Tor Project hanno rilasciato i rispettivi browser web. Naturalmente, ciò significava che Tails non sarebbe rimasto indietro con un aggiornamento del sistema operativo. Il progetto ha annunciato infatti la disponibilità di Tails 6.13 che include un Tor Browser aggiornato e una migliore esperienza di errore Wi-Fi, rendendo il sistema operativo più intuitivo. Tor Browser è ora disponibile alla versione 14.0.7, rilasciata il 4 marzo. Questo browser è basato su Firefox 128.0.8esr e ha correzioni di sicurezza backport dall'ultimo Firefox 136. Anche il client Tor è stato aggiornato alla versione 0.4.8.14.

Tails 6.13: schermata d’errore Tor Connection sarà più intuitiva

Con ogni release di Tails, in genere vengono introdotti anche miglioramenti relativi al sistema operativo, e questa release non fa eccezione. Con Tails 6.13, l'assistente Tor Connection mostra un nuovo messaggio di errore quando l'hardware Wi-Fi non viene rilevato. Gli sviluppatori hanno sottolineato che i problemi Wi-Fi sono purtroppo piuttosto comuni con Tails e Linux. Quindi, aggiungendo questa schermata di errore più intuitiva, i nuovi utenti dovrebbero avere un'esperienza migliore. A questi vengono forniti alcuni suggerimenti da provare se non viene rilevato alcun hardware Wi-Fi. Le raccomandazioni includono l'utilizzo di una connessione cablata, il tethering tramite un telefono cellulare o l'acquisto di un adattatore Wi-Fi USB compatibile con Tails.

Per coloro che non lo sapessero, Tails è un sistema operativo che mira a mantenere la privacy degli utenti. Utilizza Debian GNU/Linux come base e vi aggiunge un ambiente GNOME con Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG e KeePassXC. La versione 6 è basata su Debian 12 e include GNOME 43 come ambiente desktop. Gli aggiornamenti automatici per Tails 6.13 sono disponibili da Tails 6.0 e versioni successive. Si consiglia vivamente di aggiornare il prima possibile per evitare di utilizzare software non sicuro.