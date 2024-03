Tails 6.1: nuovo aggiornamento risolvere vulnerabilità e bug

Gli sviluppatori di Tails (The Amnesic Incognito Live System) hanno annunciato l’arrivo dell’aggiornamento Tails 6.1, basato sulla serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 12 "Bookworm". Tale sistema, viene fornito con il browser anonimo Tor Browser 13.0.13 e il client di posta elettronica e calendario Mozilla Thunderbird 115.9.0. Tails 6.1 include patch per mitigare le vulnerabilità di sicurezza RFDS (Register File Data Sampling) recentemente divulgate che colpiscono i processori Intel. Per tale ragione si raccomanda agli utenti di aggiornare i propri sistemi Tails 6.0 alla nuova versione. In alternativa è possibile scaricare e utilizzare Tails direttamente da un Chiavetta USB. Come riportato sul sito ufficiale Intel: “Register File Data Sampling (RFDS) è una vulnerabilità della microarchitettura che, in alcune situazioni, può consentire a un utente malintenzionato di dedurre valori di dati precedentemente utilizzati in registri a virgola mobile, registri vettoriali o registri interi. RFDS riguarda solo i processori Intel Atom".

Tails 6.1: i bugfix introdotti dalla nuova versione

Questa versione aggiorna anche l'app della schermata di benvenuto per non mostrare più il messaggio di errore “Welcome to Tails! is not responding”. Inoltre, aggiorna l'app Video per non mostrare più un messaggio di errore durante la riproduzione. Infine, risolve i problemi che gli utenti riscontrano quando modificano la passphrase di un archivio persistente. Oltre a ciò, Tails 6.1 migliora gli Onion Circuits e aggiunge il supporto per Tails Cloner da installare e aggiornare su dispositivi che contengono più partizioni montate. Inoltre, aggiorna le impostazioni di archiviazione persistente per visualizzare tutte le funzionalità di archiviazione persistente personalizzate abilitate.

Tails 6.1 è già disponibile per il download dal sito ufficiale come immagine ISO da utilizzare per installare Tails su una macchina virtuale. Inoltre, è scaricabile come immagine USB (consigliata per eseguire Tails live da un'unità flash USB). Gli utenti esistenti di Tails 6.0 riceveranno l’aggiornamento automatico alla nuova versione.