Tails 5.9: arrivato Linux 6.0 e migliorato il supporto a varie GPU

Il team di coder del progetto Tails, famosa distribuzione Linux che si focalizzare sulla privacy e la sicurezza durante la navigazione sui siti e servizi web, ha annunciato, per mezzo di un post sul blog ufficiale, alla propria community il rilascio di un nuovo update dell'edizione stabile di questo sistema operativo open source basato sui pacchetti dei repository s0ftware di Debian 11 “Bullseye”. Tails 5.9 implementa una serie di innovazioni interessanti che vanno concretamente a migliorare la già ottima UX (User Experience) di Tails. Nel nuovo file ISO è possibile reperibile out-of-the-box Linux 6.0, una delle ultime edizione del kernel del Pinguino che gode di parecchie migliorie prestazionali.

Grazie all'implementazione di Linux 6.0 i developer di Tails hanno potuto migliorare il supporto ad una vasta pletora di GPU (Graphics Processing Unit). Ora la distribuzione può infatti gestire nativamente un vastissimo bacino di schede video presenti in commercio, come ad esempio la GPU Intel UHD 750.

Le problematiche con i driver delle schede video erano leggermente aumentate con la migrazione al nuovo display server Wayland su Tails 5.8. In queste ultime settimane i coder hanno lavorato duramente per sistemare diverse imperfezioni e ripristinare il supporto a quante più schede video possibili.

In Tails 5.9 è poi stata sistemata la gestione della clipboard encryption/decryption sul client di Kleopatra OpenPGP. Anche la funzionalità di Persistent Storage, cioè l'applicativo per gestire lo spazio riservato ai propri file e applicativi personali presenti nell'ambiente live, è stata migliorata. Ora infatti la sua attivazione è molto più semplice cosi come la sua integrazione con la backup utility.

Sempre in Tails 5.9 il password manager KeePassXC ha ricevuto numerosi bugfix inerenti a diverse operazioni con il clipboard, ad esempio la cancellazione automatica dei contenuti copiati dopo 10 secondi ora è tornata a funzionare correttamente.

Il file ISO di Tails 5.9 è disponibile per il download gratuito direttamente dal sito web ufficiale del progetto.