Tails 5.8: Wayland è ora attivo di default

Il team di sviluppatori del progetto Tails, nota distribuzione Linux che si focalizzare sulla privacy e la sicurezza durante la navigazione web, ha comunicato, tramite un articolo sul blog ufficiale, alla propria community di utenti e appassionati il rilascio di un nuovo aggiornamento dell'edizione stabile di tale sistema operativo. Tails 5.8, basata interamente sui diversi pacchetti software provenienti dai repository di Debian 11 “Bullseye”, integra una serie di novità davvero interessanti che consentono di migliorare l'anonimato in rete degli utenti, che è appunto l'obbiettivo primario di Tails. In quest'ultimo upgrade i developer hanno finalmente eseguito la migrazione a Wayland, che adesso è diventato il display server predefinito della distribuzione. Tale scelta consente di irrobustire la sicurezza del sistema, visto che Xorg, il precedente display server, è afflitto da un serie di vulnerabilità strutturali davvero gravi.

Wayland permette quindi di aggiungere una serie di layer di sicurezza, rendendo quindi più semplice l'operato dei coder della distribuzione. Oltretutto tale display server consente l'abilitazione di una serie di feature addizionali per Unsafe Browser, il browser web di riferimento di Tails, come il supporto agli alternative input method, agli screen reader ed alle virutal keyobard. Ecco il commento del team di developer in merito al passaggio a Wayland:

"Wayland risolve una vasta serie di vulnerabilità e rendere più sicuro ed affidabile Unsafe Browser. Ovviamente è sempre possibile disabilitare Unsafe Browser tramite la Welcome Screen ed usare solo Tor. Wayland consente a Tails e agli utenti di beneficiare di maggiori layer di sicurezza, quindi è ora più difficile e complicato compromettere le applicazioni presenti in Tails."

Altra importante novità presente in Tails 5.8 riguarda l'aggiornamento della Persistent Storage app, l'applicativo per gestire lo spazio riservato ai propri file e applicativi personali presenti nell'ambiente live, che ora ha un look rinnovato e gode di diverse nuove funzionalità come l'abilità di: cambiare la password al proprio persistent storage, generare un nuovo persistent storage direttamente dalla Welcome screen e attivare una nuova funzione senza dover necessariamente riavviare il sistema.