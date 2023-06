Tails 5.14: arrivato il migration tool per le sessioni LUKS2

Il team di programmatori Tails, famosa distribuzione Linux che si focalizza sulle funzionalità di privacy e sicurezza durante la navigazione web ed il trasferimento dei dati, ha reso noto alla propria community di appassionati ed addetti ai lavori, tramite un articolo pubblicato all'interno del portale web ufficiale del progetto, la release di un nuovo minor update del sistema operativo. Tails 5.14 gode di una serie di innovazioni di rilievo che faranno sicuramente molto piacere agli utenti della distribuzione. Sicuramente l'update più atteso riguarda l'implementazione del tanto atteso migration tool per le sessioni LUK2 dei Persistent Storage oltre che degli encrypted volumes.

Nella precedente release, ovvero Tails 5.13, è infatti stata inserita una nuova configurazione della feature chiamata Persistent Storage che ora implementa di default le sessioni crittografate tramite LUKS2 (Linux Unified Key Setup), ovvero la più nuova versione di tale disk encryption specification pensata per assicurare un ambiente dove poter salvare i propri dati crittografati e dunque al sicuro da occhi indiscreti.

In Tails 5.14 è quindi arrivato il migration tool per convertire automaticamente le sessioni crittografiche LUKS1 in LUKS2, cosi da irrobustire la sicurezza del proprio storage sicuro senza doverlo azzerare e ripartire da zero. Tale elemento era uno dei punti critici della precedente edizione della distribuzione, che appunto non includeva tale utility. Sempre in questo nuovo update è stata inserita la possibilità di eseguire il backup del proprio Persistent Storage. direttamente dall'installer di Tails, andando quindi a clonare tale spazio crittografato dove si preferisce in modo tale da preservare i dati al suo interno.

Oltretutto ora i Persistent bookmark doppi presenti nel file manager, Nautilius, non vengono più mostrati mentre la creazione di un Persistent Storage non obbliga l'utente a riavviare la sessione desktop di GNOME Shell. Il file ISO di Tails 5.14 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.