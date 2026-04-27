Taglia la bolletta ottimizzando gli orari: l'offerta Hera con 60 euro di Bonus Digital

Hera ha lanciato una nuova offerta che si svincola dal marasma delle promozioni a prezzo fisso proponendoti qualcosa di diverso e, tutto sommato, veramente smart. PiùControllo Special Active Luce e Gas, come suggerisce il nome, vuole darti il massimo controllo sulle tue bollette perché si basa direttamente sul costo della materia prima al mercato energetico dell'ingrosso e unisce a questo degli strumenti che ti aiuteranno a capire sempre quando potrai spendere meno rispetto al solito.

Cosa sapere sull'offerta

Il prezzo luce sarà indicizzato al PUN, Prezzo Unico Nazionale che nel mese di marzo è stato nella media di 0,1256€/kWh, a cui dovrai aggiungere soltanto un contributo al consumo di 0,00495€/kWh e un prezzo di gestione fisso pari a 144 euro all'anno che sarà suddiviso nei vari mesi di fornitura. Discorso sostanzialmente identico per il gas, indicizzato secondo l'ingrosso PSV, Punto di Scambio Virtuale che nel mese di marzo è stato pari a 0,4011€/Smc, a cui aggiungere un contributo al consumo di 0,1€/Smc e i prezzi di gestione di 144 euro l'anno.

Il vantaggio sta proprio qui: grazie agli strumenti digitali Hera, e visto che si tratta di prezzi indicizzati all'ingresso, potrai sapere in qualsiasi momento quando l'energia costa meno e agire di conseguenza programmando i tuoi consumi finalizzandoli al risparmio massimo possibile.

Con la sottoscrizione dell'offerta riceverai anche un interessante bonus di benvenuto corrispondente a ben 60 euro di sconto sulla bolletta suddiviso in 30 euro per il gas e 30 euro per la luce.

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