Taglia il costo della bolletta luce e gas con Octopus Fissa 12 Mesi

L'importo dell'ultima bolletta luce e gas ha generato malcoltento e apprensione a più di qualcuno, complice il caro bollette di inizio anno. Se però si vuole guardare al bicchiere mezzo pieno, si può essere contenti di una cosa: che si è ancora in tempo per cambiare fornitore e bloccare il prezzo per un anno, in modo da risparmiare anche in vista del prossimo inverno.

Tra le offerte luce e gas con tariffe convenienti e a prezzo fisso si annovera Octopus Fissa 12 Mesi del fornitore energetico britannico Octopus. Al di là di un costo della materia prima più competitivo rispetto agli altri fornitori, Octopus Energy offre due ulteriori vantaggi: uno sconto sullo quota di commercializzazione pari a 24 euro in un anno e la possibilità di scegliere la tariffa più economica anche al termine dei primi dodici mesi tra Octopus Fissa e Octopus Flex.

L'offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Ecco i dettagli dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, con le seguenti tariffe che resteranno valide fino al prossimo 18 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima Luce: 0,1474 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi)

(prezzo bloccato per 12 mesi) costo di commercializzazione: 96 euro l'anno anziché 108 euro

Gas

materia prima Gas: 0,534 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi)

(prezzo bloccato per 12 mesi) costo di commercializzazione: 96 euro l'anno anziché 108 euro

Gli altri costi in bolletta, indipendenti da Octopus, sono quelli legati al trasporto e alla gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Al termine poi del primo anno, come sottolineato all'inizio, Octopus Energy concede ai titolari della fornitura di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente in base ai propri consumi tra Fissa e Flex. Nello specifico, Octopus Fissa è la tariffa che prevede il costo della materia prima bloccato per 12 mesi, invece Octopus Flex presenta il costo della materia prima indicizzato.

Per approfittare dello sconto sulla quota di commercializzazione, per complessivi 24 euro di risparmio, e le tariffe luce e gas indicate qui sopra, occorre attivare la fornitura entro il 18 marzo.

