Tado Kit Base, il termostato intelligente in casa in sconto di oltre 100 euro su Amazon

Il termostato Tado Smart si è evoluto dal suo primo lancio. Ora offre un enorme grado di flessibilità dato che può controllare in maniera intelligente anche il termosifone. Il dispositivo si collega tramite Ethernet al router per darti il ​​controllo dell'app e dell'assistente vocale. Con l'ultimo V3+ Bridge, ottieni il supporto HomeKit per l'integrazione con Siri. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,99€ invece di 219,99€.

Se hai già un termostato ambiente cablato, questo è l'unico kit di cui hai bisogno; se in precedenza non avevi un termostato, o uno wireless, devi acquistare l'Extension Kit, che si collega alla tua caldaia e ti permette di controllarne il riscaldamento. È inoltre necessario il kit di estensione se si desidera controllare l'acqua calda.

Non lasciarti scoraggiare dal prezzo, tuttavia, poiché Tado produce uno dei migliori sistemi di riscaldamento intelligenti. L'app V3+ ti consente inoltre dii avere una panoramica del tuo ambiente domestico: troppo caldo, troppo freddo, troppo umido o troppo secco. Attraverso i consigli nell'app, l'idea è quella di ottenere il giusto equilibrio.

Meno impressionante è il fatto che l'app V3+ ora richieda un abbonamento per utilizzare due modalità di risparmio: rilevamento finestre, che spegne il riscaldamento quando una porta o una finestra è aperta, e geolocalizzazione, che spegne il riscaldamento quando esci.

Se non paghi, non ottieni nessuna delle due funzionalità o la geolocalizzazione farà apparire un messaggio che ti chiede se vuoi abbassare il riscaldamento. L'abbonamento costa pochi euro al mese e puoi annullarlo in qualsiasi momento, quindi puoi utilizzare queste funzionalità solo durante l'inverno.

È chiaro che puoi impostare il raggio di geolocalizzazione; è utile se esci spesso, poiché puoi ridurre il raggio per assicurarti che il calore si spenga solo se devi ritornare subito. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.