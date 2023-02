tado° climatizzatore intelligente V3+ gode di uno sconto pazzesco su Amazon

Ha molto senso che il riscaldamento di una casa dipenda da chi c'è e da chi non c'è. Il termostato intelligente più adatto a questo scopo è Tado, poiché il suo rilevamento della presenza traccia semplicemente l'utente e il suo smartphone utilizzando il GPS e altri elementi di localizzazione, anche se questa funzionalità è attualmente disponibile solo con un abbonamento mensile. Tado non è economico, ma viene fornito con una garanzia di rimborso e può ripagarsi in pochi giorni grazie alla riduzione dei costi di riscaldamento. Acquistalo su Amazon a soli 74,90€ invece di 109,99€.

L'azienda tedesca Tado ha sviluppato un termostato intelligente che utilizza la vostra posizione per abbassare la temperatura mentre siete fuori casa e riportarla all'impostazione preferita prima del vostro ritorno. La funzione di "geofencing" dello smartphone collegato al termostato intelligente Tado consente di ottenere questo risultato. Collegando i dispositivi mobile di tutti, il sistema di riscaldamento è in grado di sapere chi è in casa mentre gli altri sono fuori e di farli stare comodi.

Mentre tutti gli abitanti della casa sono fuori, Tado abbassa il termostato (invece di sprecare energia per riscaldare una casa vuota), ma tiene d'occhio il ritorno di qualcuno o di tutti. Alternativa migliore e più economica al Nest di Google, Tado consente di gestire i singoli radiatori con valvole intelligenti aggiuntive dotate di sensori termostatici per ottimizzare il riscaldamento stanza per stanza.

Tado vanta che il 95% dei suoi clienti effettua da sé l'installazione, anche se ciò varia ovviamente da casa a casa e dipende dal livello di confidenza dell'installatore con il cablaggio elettrico di una caldaia. Se si dispone di una caldaia combinata e di un termostato cablato esistente (di solito installato nel soggiorno), è necessario il kit di avvio del termostato intelligente cablato Tado (senza serbatoio dell'acqua calda).

Se la vostra casa ha un termostato che non è collegato alla caldaia in modalità wireless o non ha affatto un termostato, avete bisogno del kit di avvio del termostato intelligente wireless Tado con controllo dell'acqua calda. Questo sistema è ideale anche se la vostra casa ha un serbatoio di acqua calda e volete gestire la temperatura dell'acqua dal vostro smartphone utilizzando l'app Tado. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.