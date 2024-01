Tablet Xiaomi: rapporto qualità-prezzo tra i migliori sul mercato, IN PROMO su Amazon

Il tablet Xiaomi Redmi Pad 4 in colorazione grigio grafite è un compagno versatile, pronto a soddisfare le tue esigenze lavorative e di intrattenimento con il suo design ergonomico e funzionalità avanzate. Il dispositivo offre una portabilità eccellente che lo rende ideale per l'utilizzo in viaggio, garantendo un'esperienza confortevole ovunque tu vada.

Grazie al suo ampio display da 10,61 pollici con risoluzione 2K, il Redmi Pad assicura prestazioni audiovisive migliorate. Con il supporto Dolby Atmos e quattro altoparlanti integrati, il tablet offre un'esperienza coinvolgente nella riproduzione di contenuti multimediali, video e applicazioni. Per garantire il massimo comfort per gli occhi, il tablet presenta una modalità scura che riduce il fastidio visivo. Puoi attivarla contribuendo anche al risparmio energetico.

Il tablet è alimentato dal potente processore MediaTek Helio G99, che ottimizza le prestazioni interne e semplifica l'utilizzo delle applicazioni. Con 128 GB di storage espandibile tramite scheda micro SD, avrai spazio sufficiente per il tuo universo multimediale.

La connettività è garantita dalla presenza del Wi-Fi 802.11 ac integrato, consentendoti di connetterti a hotspot, reti wireless e persino stampare in modalità wireless su stampanti compatibili. La tecnologia Bluetooth 5.3 integrata facilita la sincronizzazione con dispositivi compatibili come telefoni cellulari e assistenti personali.