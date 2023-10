Stai cercando un tablet? Lo abbiamo fatto noi per te e abbiamo scovato un dispositivo dalle buonissime caratteristiche e dal prezzo super conveniente. Su Amazon puoi acquistare il tablet Teclast M20 e usufruire del coupon sconto del valore di 50 euro!

Il costo di mercato di questo tablet è di 159,99 euro ma tu adesso flaggando la casella del coupon sconto lo paghi solamente 109,99 euro. Nonostante il prezzo basso Amazon ti da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili a tasso zero!

Tablet Teclast M20: display da 10 pollici, ottimo processore e molto altro

Questo tablet è dotato del più recente sistema operativo Android 12, modo più fluido e veloce, che offre un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. È possibile controllare le autorizzazioni di condivisione delle app sul tablet per evitare la fuga di informazioni e semplificare le operazioni quotidiane. Dotato del processore MT8183, che raggiunge i 2,0 GHz e offre prestazioni eccellenti per il lavoro e il gioco.

Per quanto riguarda la memoria dispone di 16GB RAM+128 GB ROM+1 TB espandibile per offrire un'esperienza multitasking eccezionale. E ancora un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD 1920x1200 IPS. Combina le tecnologie T-color per migliorare il colore e i dettagli delle immagini. Il Corpo semi-metallico con struttura leggera lo rende più elegante e confortevole.

Comprende poi una fotocamera HD, ovvero una fotocamera frontale da 8MP e una posteriore da 5MP per catturare i tuoi momenti più preziosi e fsre lunghe videochiamate con i tuoi amici. Tablet dotato doppio altoparlanti dal suono fluido senza ostacoli e chip di amplificazione intelligente per una qualità del suono ancora migliore. È stata inoltre aggiunta un'interfaccia audio per supportare il collegamento delle cuffie.

Inoltre questo è supportato da posizionamento satellitare, WiFi e BT5. Trasmissione a basso consumo energetico. Supporta anche Beidou e navigazione GPS ecc. La batteria da 7000 mAh di grande capacità può supportarti senza sforzo per goderti la lettura e la navigazione molto più a lungo. Con la luminosità standard, puoi guardare i film 1080P online per circa 8-9 ore. Infine disponi di una garanzia di 2 anni.

Prendilo ora su Amazon e risparmi 50 euro!

