Il P30S non è riuscito a fare breccia nel tuo cuore? Beh, allora dovresti puntare sul T50, il tablet di Teclast con una scheda tecnica che va ben oltre le più rosee aspettative. Specifiche a parte, di vantaggioso oggi c'è anche il prezzo, grazie al doppio sconto Amazon.

Oltre allo sconto del 23% già applicato (e visibile nella pagina del prodotto), risparmi altri 10€ spuntando manualmente la casella del coupon. Il prezzo finale? Solo 189,98 euro anziché 260€. E la spedizione è gratuita.

Teclast T50, il tablet Android 12 con display 2K

Può un tablet essere definito "da gaming" (come qualche notebook)? In realtà sì, perché ormai sul Play Store - ma anche tramite servizi di terze parti come Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW - di giochi di qualità ma anche molto energivori ce ne sono parecchi. E dunque, per potersi godere un'esperienza gratificante bisogna avere tra le mani un device performante, con una scheda tecnica di spessore.

È il caso del Teclast T50, un tablet con un display 2K da 11 pollici con tecnologia TDDI e circondato da cornici simmetriche e sottili. A dirla tutta, sembra quasi un iPad di ultimissima generazione. Spiccano poi gli 8GB di RAM, i 128GB di archiviazione espandibili fino a 1TB, il processore octa-core T616 a 12 nm e - infine - la batteria da ben 7500mAh.

Ma questo Teclast non è fatto solo per il gaming, ci mancherebbe. Foto e video sono ottime con la fotocamera posteriore Sony da 20 megapixel, preziosa anche in condizioni di scarsa illuminazione. E poi c'è "tutto il resto", ovvero tutto quello che vorresti poter fare con un tablet, quindi streaming, social network, videochiamate con amici e parenti o di lavoro, domotica e così via. Il tutto viene gestito da Android 12, che include anche un modalità di controllo parentale, così da poter tenere tutto sotto controllo anche quando il Teclast è in mano ai più piccoli della famiglia.

Il Teclast T50 è un tablet recentissimo (è del 2023), e il doppio sconto di queste ore potrebbe fare gola a molti utenti che navigano su Amazon. Per questo motivo, ti consiglio di procedere in tempi rapidi all'acquisto, così da evitare sorprese amare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.