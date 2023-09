Tablet TECLAST con 8 GB di RAM, CPU Octa-Core e display IPS a meno di 85 euro su Amazon

Il TECLAST P26T è un tablet che gira grazie al sistema operativo Android 13 e che possiede una generosa RAM da 8 GB e una memoria interna da 64 GB (espandibile fino a 1 TB tramite TF card), un processore Octa-Core da 1.8GHz e una serie di funzionalità avanzate, perfetto quindi per il lavoro, l'intrattenimento e molto altro. Acquistalo ora su Amazon a soli 84,99 euro.

Il tablet è dotato di uno schermo da 10.1 pollici con risoluzione 1280x800 IPS, che offre immagini nitide e colori vibranti. Puoi goderti video, giochi e navigazione web con una qualità visiva eccezionale.

La connettività 2.4G/5G WiFi inoltre garantisce una connessione veloce e affidabile a Internet, mentre la presenza di GPS ti permette di utilizzare il tablet per la navigazione e le mappe.

Con una batteria da 5000 mAh, questo tablet offre un'ottima batteria, di conseguenza la sua autonomia è molto alta e ti permette di utilizzarlo per lunghe sessioni senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente.

In conclusione, il TECLAST P26T è un dispositivo potente e versatile che soddisferà tutte le tue esigenze. Con un processore Octa-Core, una generosa RAM, un ampio schermo IPS e molte altre funzionalità avanzate, è la scelta ideale per chi cerca un tablet di alta qualità. Rendi la tua esperienza digitale ancora migliore con questo tablet e approfitta ora dello sconto su Amazon che ti permetterà di risparmiare oltre 50 euro. Ricordati inoltre diabbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

