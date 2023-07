Tablet Teclast adesso IN PROMO su Amazon

Cerchi un tablet funzionale ma economico? Benissimo ecco quello che fa al caso tu: il tablet Teclast da 8 pollici. Oggi lo prendi su Amazon usufruendo di un coupon sconto del valore di 20 euro.

Dal costo di 79,99 euro ora grazie allo sconto Amazon lo paghi solamente 59,99 euro.

Tablet Teclast ora tuo ad un piccolo prezzo su Amazon

Dotato del sistema operativo Android 12 con un'interfaccia eccellente, compatibilità ed efficienza operativa, puoi lavorare e giocare in modo intelligente e velocizzare le applicazioni comuni. La capacità della batteria è di 4000 mAh e il sistema e il processore sono ottimizzati, quindi il tempo di utilizzo della macchina sarà più lungo, più di 7-8 ore di durata della batteria video.

Processore Allwinner A133 quad-core a 64 bit. Si tratta di una piattaforma SoC altamente integrata con una frequenza massima di 1,6 GHz. La ROM 32G può soddisfare pienamente le esigenze di applicazioni e supporti e supporta l'espansione della scheda TF a 512 GB. La GPU Rogue GE8300 di PowerVR con tecnologia di visualizzazione a colori intelligente, offre una grafica straordinaria, una visione fluida dei video e esperienze di gioco coinvolgenti.

Questo tablet è caratterizzato da un design con cornice stretta da 6 mm e uno schermo IPS con ampio angolo di visione da 8 pollici con risoluzione HD 1280X 800 e proporzioni 16:10 per migliorare la tua esperienza di visione dei film. Comprende poi: 2 anni di garanzia, Bluetooth 5.0, 2.40/5.0GHz wifi, accesso a Internet, quindi accedi al telefono e a Internet contemporaneamente. Trasmissione wireless Wi-Fi ad alta velocità da 2,4/5.0 GHz e Bluetooth 5.0, trova e raggiungi la tua destinazione in modo rapido e preciso. In caso di domande, non esitare a contattare il venditore, ti aiuterà a risolvere qualsiasi problema entro 24 ore.

Prendilo adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.