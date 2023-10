Tablet Samsung a 99€ INCREDIBILE PROMO su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet Android che promette un'esperienza multimediale eccezionale. Con un display da 8,7 pollici e una risoluzione massima di 1080p Full HD, ti consente di goderti film e giochi con dettagli nitidi e colori vivaci. La cornice ridotta al minimo offre un ampio rapporto schermo-corpo senza ingrandire eccessivamente le dimensioni del tablet, rendendolo comodo da tenere con una mano sola. La tablet è alimentato dal sistema operativo Android 11.

Inoltre, la generosa memoria RAM da 3 GB assicura un'esperienza fluida e reattiva. Un punto forte di questo tablet sono i doppi altoparlanti Dolby Atmos che offrono un suono stereo ricco e coinvolgente. Con 32 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per conservare video, foto e file ad alta risoluzione, mentre la batteria da 5,100mAh garantisce un'ottima autonomia, ideale per chi passa molto tempo fuori casa o ama guardare contenuti senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente. Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è una scelta solida per chi cerca un tablet versatile per l'intrattenimento e le attività quotidiane.

Il tablet Galaxy Tab A7 Lite di Samsung è in offerta su Amazon, un'offerta che prevede uno sconto del 42% per un prezzo d'acquisto finale pari a 99,00€. Non lasciartelo scappare!