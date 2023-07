Tablet OUKITEL RT5 con 14 GB di RAM e processore octa-core: COUPON di 45 euro su Amazon

L'OUKITEL RT5 è un tablet che monta Android 13 potente e resistente. E' progettato per affrontare le sfide delle tue avventure all'aria aperta grazie ad una combinazione di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda SD- Questo tablet offre spazio sufficiente per memorizzare i tuoi contenuti e una memoria RAM veloce per una fluida esperienza di utilizzo. Approfitta ora dello sconto incredibile e acquistalo su Amazon a soli 239,99€ meno il COUPON che ti consentirà di risparmiare altri 45 EURO.

Il tablet è alimentato da un processore Octa-core, che garantisce prestazioni potenti e reattive per eseguire applicazioni e giochi complessi.

La batteria da 10000 mAh assicura una lunga durata della batteria, consentendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare frequentemente.

Il design IP68/69K rende questo tablet resistente all'acqua, alla polvere e agli urti, proteggendolo dai danni durante le tue avventure all'aperto. Il tablet è dotato di una fotocamera da 16 MP che ti permette di catturare foto e video di alta qualità durante le tue escursioni. Con 4G LTE/5G WIFI/GPS, puoi rimanere sempre connesso ovunque tu sia, anche nelle aree remote.

Se sei un amante delle attività all'aria aperta e hai bisogno di un tablet robusto e affidabile, l'OUKITEL RT5 è ciò che molti scelgono. Non lasciarti scappare ora su Amazon lo sconto del 20% oltre che il COUPON che ti permetterà di risparmiare altri 45 euro. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.