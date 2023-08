Tablet N-ONE con sim 4G e display da 10" Full HD a meno di 70 euro su Amazon

Il N-one Tablet da 10 pollici è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo versatile che unisca potenza, connettività e comodità in un unico tablet. Dotato di un ampio display FHD, processore Quad Core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB, offre prestazioni straordinarie e una vasta capacità di archiviazione. Acquistalo su Amazon a soli 69,99€.

Il N-one Tablet 10 Pollici vanta un display FHD da 10 pollici con risoluzione 1920x1200 pixel, che garantisce immagini nitide e colori vividi per una visualizzazione ottimale di contenuti, giochi e video.

Grazie al 4G LTE, il N-one Tablet ti consente di rimanere connesso ovunque tu vada. Puoi navigare su Internet, inviare e-mail, scaricare contenuti e utilizzare le app senza bisogno di una rete Wi-Fi.

Il tablet è equipaggiato con il processore Quad Core UNISOC da 2.0GHz, che offre prestazioni fluide e reattive per multitasking, gaming e altre attività quotidiane.

La tecnologia Wi-Fi dual band a 2.4GHz e 5GHz assicura una connessione veloce e stabile, consentendoti di goderti una navigazione fluida e senza interruzioni.

Il N-one Tablet 10 Pollici è dotato di una batteria da 6600mAh, che garantisce una lunga durata durante l'uso. Puoi utilizzare il tablet per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Approfitta ora dello sconto che ti permetterà di acquistarlo quasi alla metà del prezzo. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

