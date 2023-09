Tablet Mania: 5 tablet a meno di 90€, FUORI TUTTO su AMAZON

I tablet sono dei dispositivi che, ormai, rientrano fra quei device necessari per ampliare il proprio pacchetto di materiale tecnologico a disposizione. In questo articolo andremo a mostrarvi ben 5 tablet proposti ad un prezzo davvero irrisorio. Si tratta di 5 dispositivi proposti a meno di 90€ su amazon: un'occasione davvero molto interessante.

5 Tablete a meno di 90 euro

DMOAO Tablet è il primo che vi segnaliamo fra quelli proposti da Amazon a meno di 90€. Si tratta di un dispositivo da 10,1 pollici sottile e leggero, con RAM da 4 GB espandibili e ROM fino a 1TB. Un'ottima opportunità di accaparrarvi un buon device ad un prezzo davvero stracciato: 84,70€ con lo sconto del 5% al quale potrete applicare un ulteriore coupon di sconto da 5€.

L'XCX Android 13 Tablet è un dispositivo soggetto ad un clamoroso 70% di sconto al quale è possibile applicare un ulteriore coupon da 10€ per un prezzo finale di 89,99€ (coupon non incluso) a fronte dei 299,99€ di listino. 6GB+64GB+128GB di memoria espandibile. 10,1 pollici per un display 1280*800 e batteria a lunga durata.

OVZIOCO K18 è un altro tablet acquistabile a soli 69,22€ grazie allo sconto del 5% presente su Amazon. Sistema Android 11 ad alte prestazioni, schermo HD ad alta configurazione. Doppia fotocamera e batteria a lunga durata. Una vera e propria occasione da non lasciarsi scappare.

SGIN Tablet Android 12 viene proposto con l'incredibile sconto del 75% per un prezzo finale di 79,99€ piuttosto che 319,97€ di listino. A questo può aggiungersi un ulteriore coupon da 20€ che farà crollare ulteriormente il prezzo di questo dispositivo che presenta 2GB RAM +64GB ROM, Android 12 e display IPS da pollici.

BENEVE Tablet, il tablet da 10 pollici BENEVE per bambini vanta prestazioni potenti, con 7 GB di RAM (4+3 Expand) e 64 GB di ROM. Il software BENEVE Kid, che fornisce l'accesso a una vasta gamma di giochi sicuri e divertenti per i bambini. Dispone, inoltre di una batteria di grande capacità. Proposto a soli 85,49€ con la possibilità di applicare ulteriori 20€ di sconto tramite coupon.

Questi erano alcuni dei migliori tablet a meno di 90€. Vi consigliamo di dargli una possibilità e valutarne l'acquisto!

