Tablet entry-level da 10 Pollici con 4 GB RAM e 64 GB di ROM a meno di 65 euro su Amazon

Se sei alla ricerca di un tablet versatile e potente capace di soddisfare le esigenze quotidiane senza troppe pretese, puoi trovare ora su Amazon questo dispositivo octa-core con una capacità di archiviazione elevata a soli 62,92€.

Questo tablet da 10 pollici è alimentato da un processore octa-core che offre prestazioni fluide e reattive. Il sistema operativo Android 11 garantisce un'esperienza utente ottimizzata e l'accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza. Con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM (espandibile fino a 128 GB tramite scheda TF), avrai spazio sufficiente per conservare tutte le tue foto, video, documenti e app preferite. Questo ti permette di avere i tuoi contenuti sempre a portata di mano, ovunque tu vada.

Inoltre vanta un display IPS HD da 10 pollici che offre colori vivaci e dettagli nitidi. Questo schermo ampio e luminoso ti permette di goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti con una qualità visiva eccezionale.

E come se non bastasse è dotato di fotocamere da 5 MP e 8 MP per catturare foto e video di alta qualità. Cattura i momenti speciali della tua vita e condividili con i tuoi amici e familiari. Il tablet è supportato da una garanzia di due anni, offrendoti tranquillità e affidabilità a lungo termine. Inoltre, la connettività Wi-Fi ti permette di navigare in rete, guardare video in streaming e rimanere connesso con il mondo.

Non perdere l'occasione e acquistalo su Amazon approfittando dello sconto del 30%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

