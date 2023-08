Tablet ECONOMICO che non delude? Teclast P40 a soli 129€

Hai deciso di acquistare un tablet ma hai un budget limitato? Nessun problema, ormai le case produttrici riescono a soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente. Dunque vai su Amazon e metti nel tuo carrello Teclast P40 a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai veloce puoi beneficiare di un ribasso del 15%, più un ulteriore sconto con il coupon e quindi risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Teclast P40: prezzo basso, qualità alta

Questo tablet offre un ottimo rapporto qualità prezzo che difficilmente potrai trovare in altri dispositivi simili. Infatti monta il potente processore Unisoc T606 con 8 Core. Possiede 8 GB di RAM che puoi espandere virtualmente a 16 GB. E 128 GB di spazio per archiviare quello che desideri.

Ha un generoso display FHD da 10,1 pollici con tecnologia IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Un corpo in metallo leggero e una cornice sottile. Possiede il sistema operativo Android 13. Puoi inserire una scheda Sim per chiamate e per navigare su internet. Ha una fotocamera posteriore da 13 MP e una super batteria da 6000 mAh che dura a lungo.

Insomma un dispositivo da prendere al volo con questa ottima offerta. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Teclast P40 a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

