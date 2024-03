Tablet con Android 13 a MENO DI 70 EURO: applica il DOPPIO COUPON Amazon

Se hai bisogno di un tablet da usare sia a lavoro che nel tuo tempo libero, questo è il tuo giorno fortunato! Oggi l'OSCAL Tablet da 10 Pollici è disponibile in offerta speciale su Amazon a soli 69 euro grazie ad un coupon di sconto di 10 euro ed un codice promozionale aggiuntivo del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto così è eccezionale!

Tutte le specifiche tecniche del Tablet OSCAL da 10 pollici

Il Tablet OSCAL in doppia offerta offre l'esperienza più fluida con il budget più piccolo. La RAM può raggiungere i 6GB: oltre ai 2GB già presenti sul tablet, puoi aggiungere 4GB di memoria virtuale nelle impostazioni. Con ROM da 64GB e espansione da 1TB, l'ampio spazio di archiviazione ti consente di archiviare file e immagini di grandi dimensioni a piacimento.

Il tablet adotta la più recente tecnologia WIFI6. Rispetto al WiFi 5G, WiFi6 è stato certificato per essere più veloce, con maggiore capacità, più sicuro e con maggiore risparmio energetico. In più l'ultima versione di Android 13 ha notevolmente migliorato la privacy e la sicurezza e ha aggiunto funzioni più sofisticate di gestione dei diritti e di protezione dei dati.

Allo stesso modo, il sistema Doke funziona in modo più fluido e la durata della batteria è ulteriormente ottimizzata così da poter utilizzare il dispositivo per ore e ore senza preoccupazioni. È dotato di uno schermo IPS HD+ 1280x800 da 10,1 pollici, che ti offrirà colori più realistici e immagini più chiare. Sono disponibili anche diverse modalità di protezione degli occhi tra cui scegliere per la luminosità dello schermo.

