Tablet con 14 GB di RAM e processore Octa-Core 5G a meno di 110 euro su Amazon!

Il nuovo sistema Android 13, unito a 14 GB di RAM e 128 GB di ROM, rendono questo nuovo tablet di DMOAO uno dei prodotti più incredibili degli ultimi mesi. Grazie alla memoria espandibile fino a 1 TB, garantisce prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione ad un prezzo più che contenuto: soli 139,85€ invece di 499,85€, a cui vanno sottratti ulteriori 25 euro grazie ad un COUPON riscattabile in fase di acquisto.

Con un processore Octa-Core, questo tablet offre una potenza di elaborazione eccezionale per un'esperienza fluida e reattiva durante l'utilizzo di applicazioni, giochi o multitasking.

Dotato anche di WiFi e modem 5G, garantisce una connettività veloce e stabile, permettendo di navigare in rete, scaricare contenuti o trasmettere in streaming senza ritardi. Presente anche il modulo Bluetooth 5.0, il GPS e la porta OTG.

Le fotocamere da 8MP e 5MP offrono scatti chiari e nitidi, sia per foto che videochiamate, garantendo la cattura di momenti indimenticabili.

L'8000mAh di capacità della batteria offre un'ottima durata, permettendo lunghe sessioni di utilizzo senza la necessità di continue ricariche. Il design in grigio metallo non solo conferisce uno stile elegante, ma sottolinea anche la robustezza del tablet. La presenza di una tastiera e un mouse rende questo tablet una soluzione versatile per la produttività, permettendo una comoda digitazione e una navigazione precisa.

Grazie al suo schermo da 10 pollici, questo tablet offre un'esperienza visiva coinvolgente per lo streaming, la visione di video e la fruizione di contenuti multimediali. Approfitta ora dello sconto del 72% + COUPON di 25 euro e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

