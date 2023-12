Tablet con 12 GB di RAM, connessione 5G, WiFi con processore Octa-Core: meno di 90 euro su Amazon

Il SEBBE Tablet 10 Pollici rappresenta l'innovazione nel mondo dei tablet Android, offrendo prestazioni avanzate, una vasta memoria e funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti. Approfitta ora dello sconto incredibile e acquistalo su Amazon a soli 89,99€.

Dotato di un processore Octa-Core da 2.0 GHz, questo tablet offre una potenza di elaborazione impressionante per gestire senza sforzo applicazioni, giochi e attività multitasking. Con una generosa capacità di 12GB di RAM e uno spazioso archivio interno da 128GB, espandibile fino a 1TB con una scheda TF, avrai sempre abbastanza spazio per conservare file, foto, video e molto altro.

Il tablet supporta la connettività 5G WiFi, garantendo una navigazione veloce e senza interruzioni. La presenza di Bluetooth 5.0 consente la connessione a dispositivi esterni come tastiere, mouse e cuffie wireless.

Lo schermo da 10 pollici offre una risoluzione cristallina, fornendo un'esperienza visiva straordinaria per la visione di contenuti multimediali, la navigazione online e la fruizione di app.

La presenza di fotocamere da 5 MP e 8 MP consente di catturare momenti speciali con chiarezza e dettagli sorprendenti. Completa la tua esperienza con la tastiera e il mouse inclusi, rendendo il tablet ideale per la produttività in movimento. Approfitta dell'offerta su Amazon che ti permetterà di risparmiare circa il 40% e non dimenticare di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

