Tablet Blackview Tab 10 con Android 13 e 16+256 GB a soli 132,99 euro su Amazon (con COUPON)

Tra le offerte più interessanti in casa Amazon segnaliamo il tablet Blackview Tab 10 nella configurazione 16+256 GB, in offerta a tempo a 132,99 euro grazie a un doppio sconto: 30% sul prezzo più basso recente (199,99 euro, ndr), e un ulteriore 5% di sconto grazie al coupon omaggio offerto da Amazon. Per beneficiarne, ricorda di aggiungere un segno di spunta accanto alla voce Applica coupon 5% sotto il prezzo di vendita prima di aggiungere il prodotto al carrello. Ecco il link all'offerta.

Tablet Blackview Tab 10 in doppio sconto su Amazon

Non sempre le offerte migliori hanno per protagonisti i modelli di tablet appartenenti alle marche più prestigiose. Ne è un chiaro esempio il Tab 10 di Blackview, capace di offrire prestazioni che nulla hanno da invidiare ai dispositivi più famosi, un'esperienza d'uso quotidiana godibile e Android 13 come versione del sistema operativo.

Il modello in offerta su Amazon è incluso in un set regalo che comprende una custodia, la penna e la pellicola temperata, a cui si aggiungono poi il caricatore, il cavo dati e il libretto di istruzioni. La custodia assicura una protezione totale da urti e graffi, mentre la penna consente di disegnare e prendere appunti agevolmente grazie a un ottimo input.

Pollice in alto anche per la batteria di lunga durata da 7.680 mAh, grazie alla quale è possibile contare su un'autonomia superiore alla media.

Blackview Tab 10 è in offerta a 132,99 euro su amazon.it, grazie al doppio sconto applicato da Amazon. Inoltre, se sei abbonato a Prime benefici delle spese di spedizione gratis.

